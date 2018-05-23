В ОП предложили палатам в регионах подключиться к мониторингу указа Путина

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем новом "майском" указе и в послании Федеральному собранию поставил множество задач, региональным палатам стоит выбрать для контроля наиболее актуальную для их региона проблему, считает секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Совета общественных палат России, где обсуждались вопросы участия региональных палат в мониторинге реализации послания и указа президента.

"Задач поставлено действительно много: демография, здравоохранение, городская среда, экология, дороги, наука, цифровая экономика, культура, предпринимательство, международная кооперация и экспорт. Во-первых, надо выбрать что-то из этого, где-то это будет здравоохранение, где-то — городская среда, где-то — экология, как, например, сейчас в Московской области, где столько протестов, или в Кузбассе, на Волге, Байкале", — сказал Фадеев, его слова приводит пресс-служба ОП.

Он считает, что "невозможно в каждом регионе охватить каждый из пунктов послания и указа, а может быть, и не нужно". Фадеев отметил, что какие-то вопросы являются для каждого из регионов наиболее актуальными и надо сконцентрироваться именно на этом.

"В-третьих, надо публично объявить о том, как будет осуществляться контроль, по каким критериям, кто является контрагентом для Общественной палаты — конкретные чиновники, которые отвечают за те или иные направления, провести публичные мероприятия с этими чиновниками и вместе объявить о каких-то задачах и целях", — добавил глава ОП РФ, подчеркнув, что "чем публичнее это будет, тем понятнее будет жителям региона, и они тоже смогут в каком-то смысле контролировать общественников".

"Чем яснее задачи, чем они будут понятнее жителям региона, тем будет лучше. Лучше меньше, да лучше. Можно оказывать давление даже по одному вопросу на местные власти. Важна не широта — важно достичь результата. Если это давление будет приводить к результату, то будет возникать конструктивное взаимодействие общественников с властью", — заключил Фадеев.

Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" глава государства Владимир Путин подписал 7 мая.