В Сети высмеяли попытку рабочих из Серова отремонтировать дорогу

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин опубликовал в фейсбуке видео из города Серова Свердловской области, на котором рабочий укладывает свежий асфальт при помощи своего веса.

На кадрах видно, как двое железнодорожников выравнивают новый слой дорожного покрытия. Один из них для утрамбовки асфальта запрыгнул на ручной каток.

"Вполне может встать в один ряд с историей серовского барака, дома со сталагмитом или знаменитого Youtube-видео "В Серове ничего не происходит", — написал депутат.

Ионин рассказал, что кадры с изобретательными рабочими ему прислал приятель. Парламентарий назвал необычную "технологию" ремонта ноу-хау.

"Секретная разработка из Сколково?" — пошутили в комментариях пользователи.