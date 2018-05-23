МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин опубликовал в фейсбуке видео из города Серова Свердловской области, на котором рабочий укладывает свежий асфальт при помощи своего веса.
"Вполне может встать в один ряд с историей серовского барака, дома со сталагмитом или знаменитого Youtube-видео "В Серове ничего не происходит", — написал депутат.
Ионин рассказал, что кадры с изобретательными рабочими ему прислал приятель. Парламентарий назвал необычную "технологию" ремонта ноу-хау.
"Секретная разработка из Сколково?" — пошутили в комментариях пользователи.