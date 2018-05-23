Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 мая 2018

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 мая 2018

СТРЕЛЬНА, 23 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил актуальность для предпринимателей проблем в сфере энерготарифов и попросил поручить Генпрокуратуре разобраться с их завышением.

На встрече он представил главе государства доклад о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, а также сообщил, что по наиболее насущным проблемам — энерготарифы и противопожарная безопасность — подготовил отдельные доклады.

"Первый вывод, который мы сделали в части тарифов, в том, что есть нарушения, почти 28% завышения тарифов только по сетевой составляющей. Поэтому я бы очень просил Вас дать поручение Генеральной прокуратуре провести работу по тарифам по аналогии с той работой, которая была проведена по ликвидации задолженности бюджетов перед предпринимателями за выполненные работы", — сказал Титов.

"Конечно", — ответил ему глава государства.