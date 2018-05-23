Титов попросил у Путина больше прав для участия бизнес-омбудсмена в судах

СТРЕЛЬНА, 23 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил дать ему больше прав для участия как в гражданских, так и в уголовных судах в целях защиты прав предпринимателей.

О нынешней нехватке таких процессуальных прав он рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой бизнес-омбудсмен представил свой ежегодный доклад о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели. "И я принес мои законодательные предложения, как обеспечить такое наше участие", — сказал главе государства Титов.

Титов также доложил президенту о ряде изменений в законодательство, которые были приняты в связи с поручениями главы государства после предоставления предыдущих докладов бизнес-омбудсмена.

"То, что касается уголовного преследования, то были внесены изменения, то, что касалось порогов ущерба, от которых зависят меры наказания за те или иные нарушения. В этом смысле стало лучше, наказания стали меньше, потому что повысились пороги ущерба. Но, к сожалению, пока еще не решена проблема статьи 159 Уголовного кодекса, вы знаете, что она самая "резиновая", больше 80 уголовных дел в отношении предпринимателей возбуждается именно по этой статье", — сообщил Титов.

Что касается мер по содержанию бизнесменов, проходящих по уголовным делам под стражей, Титов отметил, что были приняты соответствующие поправки в законодательство, ограничивающие условия для заключения таких предпринимателей под стражу, "но, к сожалению, пока эта норма не до конца работает, но число предпринимателей, которые находятся под стражей до решения суда, стало уменьшаться, почти на 5 тысяч человек".