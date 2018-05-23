Титов предложил изменить порядок оплаты за теплоэнергию в жилых домах

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 мая 2018

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 мая 2018

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов предложил внести изменения в порядок оплаты за потребленную теплоэнергию в жилых домах, позволяющие учитывать потребление как по индивидуальным приборам учета, так и без них.

"Внести изменения… в "Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"… позволяя учитывать потребление как по индивидуальным приборам учета, так и без них", — говорится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена президенту РФ.

В 2017 году постановлением правительства был определен новый порядок оплаты за тепло, согласно которому оплата по приборам учета возможна только в том случае, если они установлены во всех помещениях многоквартирного дома. В противном случае расчет производится по нормативу пропорционально площади помещения.

Инициатива предложена в целях снижения для юрлиц, занимающих помещения в многоквартирных домах, платежей за тепло, которые существенно выросли после введения нового порядка оплаты.