Титов предложил изменить порядок оплаты за теплоэнергию в жилых домах

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов предложил внести изменения в порядок оплаты за потребленную теплоэнергию в жилых домах, позволяющие учитывать потребление как по индивидуальным приборам учета, так и без них.
В 2017 году постановлением правительства был определен новый порядок оплаты за тепло, согласно которому оплата по приборам учета возможна только в том случае, если они установлены во всех помещениях многоквартирного дома. В противном случае расчет производится по нормативу пропорционально площади помещения.
Инициатива предложена в целях снижения для юрлиц, занимающих помещения в многоквартирных домах, платежей за тепло, которые существенно выросли после введения нового порядка оплаты.