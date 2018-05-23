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Общество

СПЧ будет добиваться реабилитации братьев Цетиевых и Ражапова

19:1123.05.2018
(обновлено: 19:13 23.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСотрудники СИЗО. Архивное фотоСотрудники СИЗО. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) будет добиваться того, чтобы за братьями Цетиевыми и Хамидом Ражаповым, которых незаконно обвиняли в убийстве и более трех лет содержали в СИЗО, было признано право на реабилитацию и возмещение морального вреда, заявил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ранее глава СПЧ сообщил, что Совет в этот день получил сразу несколько известий, которые обрадовали правозащитников. В частности, стало известно о прекращении уголовного преследования в отношении братьев Цетиевых и Ражапова, делом которых СПЧ занимался полтора года, настаивая на абсолютной непричастности троих чеченцев к преступлению, в котором их обвиняли. Кроме того, во вторник Верховный суд РФ отменил решение Санкт-Петербургского городского суда, постановившего ликвидировать межрегиональный профсоюз "Рабочая ассоциация". В этой истории СПЧ занял сторону профсоюза, доказывая, что решение о ликвидации незаконное и необоснованное, напомнил глава СПЧ; правозащитники приветствуют отмену этого решения.

"Сегодня в Совете, у нас в гостях, были те молодые чеченцы, которых незаконно обвиняли в убийстве и более трех лет содержали в СИЗО. Это Хамид Ражапов и Хусейн Цетиев. С ними была мама Хамида Патимат, простая чеченская крестьянка", — рассказал Федотов в среду.

Он отметил, что в ходе этой встречи вместе с их адвокатом Татьяной Окушко и членом СПЧ Евгением Мысловским, "имеющим многодесятилетний опыт работы следователем по особо важным делам", обсуждалась информация, которая накануне пришла из главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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В частности, участники встречи ознакомились с постановлением следователя о прекращении уголовного дела в отношении братьев Цетиевых и Хамида Ражапова по обвинению в покушении на убийство, оно было прекращено в связи с отсутствием события преступления, уточнил глава СПЧ.

"Но еще сохраняется обвинение в хулиганстве, хотя мы уверены в их абсолютной непричастности — их просто не было на месте преступления. И Совет будет добиваться того, чтобы за этими молодыми чеченцами было признано право на реабилитацию и возмещение морального вреда", — заявил Федотов.

Вместе с тем, большим успехом стало уже то, что дело о покушении на убийство прекращено в связи с отсутствием события преступления, что, безусловно, является реабилитирующим основанием, уточнил правозащитник.

"И я полагаю, что даже этот пример показывает, насколько несправедливыми были обвинения Максима Шевченко относительно того, что Совет — это декоративная и бесполезная организация", — добавил он.

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