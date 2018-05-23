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Общество

Депутаты Кубани рассмотрели проект закона о поддержке дачников

17:0923.05.2018
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВид на дачный поселок. Архивное фотоВид на дачный поселок. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) в среду рассмотрели проект регионального закона, направленного на поддержку дачников, к которым относятся около 30% населения региона, сообщает пресс-служба кубанского парламента.

Коровы на ферме. Архивное фото
© Фото : предоставлено компанией "Мираторг"
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Депутаты рассмотрели проект краевого закона "О развитии садоводства и огородничества на территории Краснодарского края" в первом чтении, уточнили в пресс-службе.

По данным заместителя председателя комитета заксобрания по развитию АПК и продовольствию Сергея Орленко, в Краснодарском крае сегодня существует более 1960 садоводческих некоммерческих объединений, включающих в себя около 480 тысяч садовых участков, они расположены на площади 33 тысячи гектаров.

В сфере садоводства и огородничества задействованы около двух миллионов жителей региона, или более 30% населения Краснодарского края. Кроме того, количество дачников увеличивается, в том числе, и за счет прибытия на территорию края жителей из других регионов. Нередко они постоянно проживают на территории садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, говорится в сообщении.

Капитальный ремонт жилья. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"При этом существует множество проблем с урегулированием правоотношений в этой сфере: в крае отсутствует исполнительный орган госвласти, наделенный соответствующими полномочиями по решению вопросов садоводческих и огороднических товариществ, нет эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам развития инфраструктуры территорий товариществ", – отмечает пресс-служба.

По словам председателя заксобрания Юрия Бурлачко, задача парламентариев – создать необходимые условия и заложить правовую основу для оказания мер поддержки дачникам. "Затягивать с принятием этого закона мы не будем. На июньской сессии примем его в целом", – приводятся слова председателя в сообщении.

Уточняется, что в нормах краевого закона прописывается возможность оказания поддержки, порядок выделения средств, формы, в которых будут взаимодействовать органы государственной и муниципальной власти. Определены также приоритетные направления поддержки – это вопросы инженерно-технической инфраструктуры, транспорта и дорог, обустройства земельных участков, возможностей реализации произведенной сельхозпродукции.

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