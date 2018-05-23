Опрос показал, на сколько в России сократилось число курильщиков

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Количество курильщиков среди россиян за пять лет сократилось с 40% населения в 2013 году до 31% на начало 2018 года, следует из данных опроса исследовательского холдинга "Ромир".

"Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, количество курильщиков среди россиян постепенно снижается. В частности, за последние пять лет доля курильщиков сократилась с 40% населения в 2013 году до 31% на начало 2018 года", — следует из материалов опроса.

Отмечается, что последние три года закон о запрете курения в общественных местах действует в полном объеме. Интересной представляется динамика потребления табака в таких ограниченных условиях, а также появление и развитие альтернативы в виде никотиносодержащих продуктов. На начало текущего года к потребителям табака, выкуривающим не менее трех сигарет в день, можно было отнести 42% мужчин и 13% женщин. Причем, среднее количество выкуриваемых сигарет в день значительно превышает минимальный порог — 17 штук, при этом среди мужчин этот показатель достигает 18 сигарет, а среди женщин — 15 сигарет.

Согласно данным опроса, в последний год снижение доли курильщиков начало замедляться. Это объясняется переходом курильщиков сигарет на другие виды табачной и никотиносодержащей продукции — кальяны, электронные сигареты или вэйпы, системы нагревания табака. Согласно данным Romir Scan Panel, если в 2016 году альтернативными никотиносодержащими продуктами пользовались 4% курильщиков, то сегодня эта доля выросла уже до 11%. Причем треть из них потребляют никотиносодержащие продукты каждый день.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 500 домохозяйств в 190 городах с населением от 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. В опросе приняли 1,5 тысячи респондентов, потребителей табака и никотиносодержащих продуктов. Возраст участников опроса — от 18 лет и старше, место проживания — все федеральные округа и все типы городов.