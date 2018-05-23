В Госдуме подготовили проект мер по повышению уровня пожарной безопасности

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В Госдуме подготовили пакет законопроектов, направленных на повышение уровня пожарной безопасности в общественных местах, заявил замглавы думского комитета по безопасности Эрнест Валеев (ЕР).

В среду в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по обобщению и анализу законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей и подготовке законодательных предложений по повышению уровня противопожарной защищенности таких объектов.

"На основании этих (поступивших в рабочую группу) предложений скомпоновали предложение, которое, на наш взгляд, достойно поддержки… Мы подготовили проект федерального закона", — сказал Валеев в ходе заседания рабочей группы.

Как уточнил после заседания вице-спикер Госдумы Пётр Толстой (ЕР), речь идёт о целом пакете предложений, которые разрабатывают после трагедии в Кемерове, чтобы исключить возможность повторения такого пожара.

"К концу сессии мы планируем внести уже пакет поправок… во всех сферах. Мы либо внесём полностью, либо разобьем его на части. Там, где речь идёт об изменениях в кодексах, может, чуть позже. А на сегодня мы быстрее хотим внести пакет, касающийся работы пожарной охраны по обеспечению безопасности", — сказал журналистам глава комитета по безопасности Василий Пискарев (ЕР).

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.