Кубанские депутаты ограничили продажу алкоголя во время ЧМ-2018

КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли в среду закон, ограничивающий продажу спиртного во время проведения чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба заксобрания.

Запрет вводится на реализацию алкоголя в стеклянной таре на сочинском стадионе "Фишт" и в радиусе 500 метров от него. Запрет будет действовать в день проведения матча и накануне. В эти же сроки нельзя будет продавать спиртное возле фан-зоны.

Кроме того, невозможно будет купить алкоголь в районе тренировочных площадок, как предназначенных для предсоревновательных тренировок, так и тех, которые расположены в местах базирования команд. Ограничения будут действовать в силу за день до тренировки и в день ее проведения.

"Думаю, этот закон в дополнительных комментариях не нуждается – все мы знаем, чем может быть толпа фанатов, особенно под градусом. И больше всего беспокойство вызывают не поломанные скамейки на стадионе, а имиджевые потери для страны в глазах всего мира. Подобные ограничения – общемировая практика, они применяются повсеместно в период проведения масштабных соревнований", – приводятся в сообщении слова спикера регионального парламента Юрия Бурлачко (ЕР).

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи. В Краснодарский край приедет множество делегаций, в том числе иностранных: Анапа примет команду из Дании, Геленджик — команды Исландии и Швеции, Краснодар станет базой для размещения команды Испании, Сочи — команд Бразилии и Польши.