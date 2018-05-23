Кубанские депутаты ограничили продажу алкоголя во время ЧМ-2018

КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли в среду закон, ограничивающий продажу спиртного во время проведения чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба заксобрания.
Кроме того, невозможно будет купить алкоголь в районе тренировочных площадок, как предназначенных для предсоревновательных тренировок, так и тех, которые расположены в местах базирования команд. Ограничения будут действовать в силу за день до тренировки и в день ее проведения.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи. В Краснодарский край приедет множество делегаций, в том числе иностранных: Анапа примет команду из Дании, Геленджик — команды Исландии и Швеции, Краснодар станет базой для размещения команды Испании, Сочи — команд Бразилии и Польши.