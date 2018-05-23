В Петербурге приняли закон об ограничении продажи алкоголя во время ЧМ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в третьем чтении закон об ограничении продажи алкоголя во время чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба городского парламента.

"Принят закон Санкт-Петербурга "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", внесенный губернатором города в первоочередном порядке", — сказано в сообщении.

Законопроект вводит полный запрет на розничную продажу алкоголя, кроме услуг организаций общественного питания, накануне и в дни проведения матчей чемпионата на стадионе "Санкт-Петербург".

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Петербурге пройдут четыре матча группового этапа, игра 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.