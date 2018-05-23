Руденя: Тверская область готова к реализации майского указа президента

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Тверская область готова к реализации указа президента России О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", заявил глава региона Игорь Руденя.

Глава государства подписал указ 7 мая текущего года. В числе ключевых задач, поставленных в документе — улучшение демографической ситуации, комплексная поддержка семьи, ускоренное развитие базовых отраслей экономики и её оцифровка, реализация масштабной программы пространственного развития страны.

По словам Рудени, на уровне региона уже разрабатывается приоритетный проект в сфере демографии, рассчитанный до 2021 года. Он нацелен на повышение рождаемости и снижение смертности, рост продолжительности жизни людей.

Как отмечает пресс-служба правительства Тверской области, власти региона ведут комплексную работу по развитию территорий и инфраструктуры Верхневолжья, в том числе социальной. В прошлом году по сравнению с 2016-м годом финансовая поддержка муниципалитетов была увеличена почти втрое, также в три раза выросли объемы ремонта дорог. Возобновлена программа газификации региона, проводится консолидация коммунальных активов.

Кроме того, Тверская область активно участвует в реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. В этом году он охватит 42 муниципалитета региона. Планируется благоустроить 80 дворов и 50 общественных территорий. Из областного и федерального бюджетов на эти цели будет направленоболее 338,7 млн рублей. 10 муниципалитетам будут предоставлены субсидии общим объёмом 9,7 млн рублей на благоустройство парков.

В реализацию проекта вовлечены жители территорий, при участии которых выбраны конкретные объекты благоустройства. Предполагается, что общественность будет также осуществлять контроль за качеством и сроками проведения работ.

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