В Казани запретили полеты дронов и аэростатов в период ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 23 мая — РИА Новости. В Казани на период проведения чемпионата мира по футболу вводятся запреты и ограничения на полеты беспилотных летательных аппаратов, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

"На период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Казани будут введены запреты и ограничения на полеты воздушных судов, беспилотных летательных аппаратов – квадрокоптеров, дронов, аэростатов и других. Запретная для полетов зона устанавливается радиусом 10 километров с центром – стадион "Казань-Арена" до высоты 3,05 тысячи метров", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации минтранса республики, ограничивается выполнение полетов гражданскими воздушными судами, в том числе беспилотными, не оборудованными средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации, а также иная деятельность по использованию воздушного пространства, не связанная с полетами воздушных судов. Зона ограничения полетов устанавливается радиусом 110 километров с центром – стадион "Казань-Арена" до высоты 8,1 тысячи метров.

Данные ограничения будут действовать круглосуточно с 1 июня по 17 июля.

Как отмечается, деятельность по использованию воздушного пространства, не указанная в данных случаях, осуществляется с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России. Казань будет принимать матчи группового этапа: 16 июня состоится встреча сборных Франции и Австралии, 20 июня – Ирана и Испании, 24 июня сыграют команды Польши и Колумбии, 27 июня – Южной Кореи и Германии. Также 30 июня Казань примет матч 1/8 финала, а 6 июля – матч четвертьфинал.

Другие новости региона читайте здесь >>