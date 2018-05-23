Минтранс рекомендовал достроить метро в Омске

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минтранс РФ считает, что преждевременно трансформировать проект строительства метро в Омске в проект городского легкорельсового транспорта, сообщили РИА Новости в министерстве.

Минтрансом и Минфином было рассмотрено предложение Омской области о поддержке трансформации проекта "Метро" в проект "Городской легкорельсовый транспорт" с выделением дополнительных средств бюджету региона. По данному вопросу в 2014 году в Минтрансе было проведено совещание с участием руководства правительства Омской области, на котором отмечены ограниченные возможности регионального бюджета для реализации как проекта "Метро", так и легкорельсового транспорта, отметили в Минтрансе.

"Учитывая высокую степень строительной готовности объектов метрополитена, а также то, что обязательства РФ по софинансированию проекта полностью выполнены, правительству Омской области в целях недопущения неэффективного использования средств федерального бюджета рекомендовано, в случае необходимости, внести изменения в проектные решения по объектам метро, выделив этапы строительства, возможные к завершению, и ввести эти объекты в эксплуатацию, предусмотрев проработку механизма финансирования объектов с участием регионального бюджета и ГЧП", — сказали в министерстве.

"По мнению Минтранса России, в связи с отсутствием разработанного проекта ЛРТ, недостаточным объемом средств бюджета Омской области и отсутствием инвесторов, оценка возможности трансформации проекта "Метро" в проект ЛРТ и софинансирование проекта ЛРТ из федерального бюджета преждевременны", — отметили в Минтрансе.

Решение о сооружении Омского метрополитена было принято в 1986 году, но строительство из-за долгой череды согласований и недостатка финансирования началось только в 1992 году. Запуск метро планировался на 2008 год, но затем неоднократно переносился.