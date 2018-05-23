Пожаловавшуюся Путину онкобольную из Апатитов похоронят в четверг

МУРМАНСК, 23 мая – РИА Новости. Скончавшуюся от онкозаболевания Дарью Старикову похоронят в городе Апатиты в четверг, сообщил РИА Новости глава горадминистрации Николай Бова.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня прошлого года. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. С тех пор она проходила лечение в клинике, ей были проведены операции.

"С родственниками работаем, все организовываем. Похороны пройдут завтра (в четверг), время назвать не могу. Все будет сделано очень достойно. Прощание, скорее всего, будет в ритуальном зале у нас в Апатитах", — сказал Бова.

Ранее глава администрации Апатитов сообщил РИА Новости, что организацию похорон взяли на себя городские власти и компания "Фосагро".

По словам Бовы, самый близкий родственник Даши, не считая дочери, – ее тётя Любовь Тулупова. "Тетя – самый близкий человек, опекун дочери. Она держится очень мужественно. Вы понимаете, что болезнь страшная. Медицина не всесильна, весь мир лекарств не придумал. Где-то в глубине души она ожидала… Поздно обратилась Даша… трагедия", — добавил собеседник агентства.