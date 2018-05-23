Казачество в Югре привлекут к защите сёл от пожаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая — РИА Новости. Казаков в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре привлекут к защите малых населенных пунктов от пожаров, они займутся профилактикой и тушением возгораний, сообщает портал окружных властей "Открытый регион — Югра".

"В этом году казаки Нижневартовского городского казачьего общества, станиц "Кондинская" Кондинского района и "Ермаковская" Ханты-Мансийского района приступят к несению службы с 1 июня. Они обеспечат пожарную безопасность на территории восьми населенных пунктов: Ильичевка, Супра, Усть-Колекъеган, Верхние Нарыкары, Скрипунова, Таурова, Сотник и Чембакчино", — говорится в сообщении.

Основная задача казаков — мониторинг, профилактика и тушение возгораний в селах и деревнях.

"Как правило, эти населенные пункты находятся на значительных расстояниях от того места, где казаки дислоцируются. Путь неблизкий. Здесь нет дорог — только зимник, не летает авиация, нет и регулярного водного сообщения. Поэтому им приходится нести службу вахтовым методом", — приводятся в сообщении слова начальника управления противопожарной службы и проведения аварийно-спасательных работ департамента гражданской защиты населения Югры Владимира Текутьева.

Он уточнил, что вахта будет длиться 15 дней. Каждая группа казаков-добровольцев состоит из трех человек.

Как пояснили РИА Новости в правительстве региона, казаки и ранее участвовали в мероприятиях, направленных на профилактику возгораний в лесных массивах вблизи населенных пунктов. Так, по информации окружных властей, в 2017 году казачьи общества благодаря своевременному мониторингу ситуации предотвратили 42 лесных пожара. В основном им приходилось тушить костры, оставленные без присмотра.

Другие новости региона читайте здесь >>