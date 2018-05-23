На Вологодчине планируется отремонтировать 306 многоквартирных домов

ВОЛОГДА, 23 мая — РИА Новости. Виктория Смирнова. В Вологодской области в текущем году планируется капитально отремонтировать 306 многоквартирных домов, на эти цели будут выделены 800 миллионов рублей, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Антон Стрижов.

По его словам, перед Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области ставится несколько задач. Во-первых, учитывать мероприятия по энергосбережению. "Это принципиально важно с точки зрения будущих затрат жильцов на энергоресурсы. Также во главу угла ставятся сроки и качество выполнения работ. Контролем занимается "Служба единого заказчика", — отметил Стрижов.

По его словам, на сегодняшний день заключены договоры со всеми подрядчиками. Контролировать осуществление работ будут как минимум два раза в неделю, на объектах предполагается разместить баннеры с указанием всех ответственных лиц за проведение указанных работ.

"Любой представитель управляющей компании или собственник может связаться со строительным контролем, либо сообщить о тех моментах, которые его не устраивают", — сказал заместитель губернатора.

Он также отметил, что гарантия на выполненные работы по условиям договора составит пять лет. "Если собственник обнаружил проблему, он должен сообщить о ней в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области. Подрядчик будет обязан полностью за свои деньги устранить неполадки", — сказал замгубернатора.