Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Совете Федерации рассматривают предложение о поощрении работодателей, которые готовят новые рабочие места для молодежи, сообщил председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, проблема с трудоустройством молодежи в России существует и очень остро воспринимается обществом. Комитет, по его словам, будет активно заниматься решением этого вопроса.

"В качестве предложения рассматривается поощрение работодателей, которые готовят новые рабочие места, и преференции здесь должны быть значительные", — сказал Рязанский.

Он добавил, что необходимо также сделать среднесрочный прогноз востребованности всех специальностей, чтобы, поступая в вуз, молодые люди понимали, "с чем они выйдут через несколько лет на рынок труда".