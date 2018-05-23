В России за сутки потушили свыше 120 лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Лесопожарные силы за сутки потушили регионах России 122 природных пожара, еще 48 очагов продолжали гореть, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

"За прошедшие сутки в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 122 лесных пожара на площади 14 881 гектар. На 00.00 мск 23 мая на территории Российской Федерации действовало 48 лесных пожаров на площади 17 759 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

В частности, 11 пожаров на землях лесного фонда горели в Приамурье, 18 – в Хабаровском крае, 2 – в Челябинской области, 6 – в Свердловской области, 3 – в Забайкальском крае, один – в ЕАО. Один пожар отмечен на землях обороны и безопасности в Свердловской области, по одному – в заповедниках ЕАО и Приамурья, 2 – на охраняемых природных территориях в Приморье. Также по одному возгоранию на землях иных категорий тушили в Приамурье и Хабаровском крае.

Семь пожаров действуют в трудодоступной местности в Хабаровском и Забайкальском крае, в Бурятии. Их не тушат, угрозы объектам экономики и населенным пунктам нет.

Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края, в 1 муниципальном районе Курганской области, в 1 муниципальном районе Республики Бурятия. Особый противопожарный режим введен в 40 субъектах РФ.