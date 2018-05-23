RT продлил прием заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Телеканал RT продлил прием заявок на участие в премии Khaled Alkhateb Memorial Awards до 12 июня.

Премия была учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Награда вручается в трех категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст".

К участию в конкурсе допускаются материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января 2017 года по 1 мая 2018 года. Полные условия участия доступны на сайте. Церемония вручения наград состоится 30 июля.

Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны террористов "Исламского государства"* в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В апреле президент России Владимир Путин посмертно наградил корреспондента медалью "За отвагу".

*Террористическая организация, запрещенная в России