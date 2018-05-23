Медведев дал поручения министрам соцблоков по реализации майского указа

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министрам соцблоков в рамках своих компетенций до 29 июня обеспечить реализацию указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", сообщает пресс-служба правительства.

Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" глава государства Владимир Путин подписал 7 мая.

В частности, Минтруду (Максиму Топилину), Минспорту (Павлу Колобкову), Минздраву (Веронике Скворцовой), Минвостокразвития (Александру Козлову) Минкавказу (Сергею Чеботарёву), министерству просвещения (Ольге Васильевой), министерству науки и высшего образования (Михаил Котюкову), Минкультуры (Владимиру Мединскому), а также заместителям председателя правительства РФ поручено "подготовить в соответствии со сферами ведения совместно с Минэкономразвития России и Минфином России и представить в правительство РФ предложения в соответствии с предусмотренными подпунктом "а" пункта 2 данного поручения методическими указаниями. Срок – до 29 июня 2018 года".

Соответствующие предложения должны содержать динамику значений целевых показателей по годам, уточнение перечня задач, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, а также определение промежуточных и конечных контрольных точек, обеспечивающих выполнение задач. Кроме того, в предложении должны быть определены источники и параметры финансирования с учётом разграничения полномочий между различными уровнями власти и их финансирования из средств бюджетов различного уровня.

Также предложения должны содержать разработку обеспеченных финансовыми ресурсами трёхлетних детальных планов мероприятий для достижения контрольных точек, определение ответственности за реализацию нацпроектов, в том числе на уровне руководства федеральных органов исполнительной власти, с учётом формирования необходимой нормативной и методической базы, за разработку (корректировку) и реализацию национальных проектов на уровне руководства федеральных органов исполнительной власти.

"Обеспечить совместно с Федеральным проектным офисом, Минэкономразвития России, Минфином России с участием Минвостокразвития России, Минкавказа России, органов государственной власти субъектов РФ разработку соответствующих национальных проектов… до 15 августа 2018 года… и планов мероприятий по их реализации… до 1 октября 2018 года", — следует из поручений.