Краснодарскому краю выделили средства на строительство очистных сооружений

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство РФ выделило два миллиарда рублей на строительство очистных сооружений канализации в Краснодарском крае, сообщается на сайте ведомства.

В бюджете на 2018 год, согласно справке к документу, предусмотрены 5,9 миллиарда рублей на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы.

"В соответствии с распределением субсидий на эти цели Краснодарскому краю предусмотрены средства в размере 2 млрд рублей. Подписанным распоряжением принято решение об адресном (пообъектном) распределении этих средств на господдержку первого этапа строительства очистных сооружений канализации производительностью 50 тыс. м3 / сутки и глубоководного выпуска в Геленджике", — говорится в распоряжении.

Добавляется, что объект должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году. Средства предоставляются в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".