Эксперт: создание НКО "Россия – страна возможностей" – это системная работа

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Превращение платформы "Россия — страна возможностей", объединявшей различные кадровые и социальные проекты, в НКО — это часть системной работы по созданию в России социальных лифтов, считает директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

"Эти проекты пользовались большой популярностью. В марте состоялся форум "Россия — страна возможностей", и создание НКО говорит о том, что это была не какая-то разовая акция, а системная работа. Очень важная серьезная работа по созданию социальных лифтов в стране", — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" в целях создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.

На сегодняшний день платформа включала 14 проектов, среди которых всероссийский управленческий конкурс "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я — профессионал", чемпионат по менеджменту "Управляй", конкурс проектов "Мой первый бизнес" и ряд других.

По мнению Комиссарова, создание НКО позволит повысить уровень организации всех существующих мероприятий, запустить новые проекты и привлечь в них новых участников.

"Платформа изначально создавалась как открытая, и все те проекты, которые будут давать возможность людям оценить себя и как-то продвинуться, получить новые возможности, вполне могут быть включены в новую организацию", — добавил эксперт.