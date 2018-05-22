Госдума приняла в I чтении проект о защите персональных данных детей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона, который устанавливает, что обработка персональных данных детей может проводиться только при согласии их законных представителей (родителей).

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона направлен на защиту персональных данных лиц, не достигших возраста 16 лет, а также устранение правовых пробелов в законодательстве РФ посредством уточнения отдельных положений закона "О персональных данных". Действующей редакцией этого закона не определен какой-либо порядок сбора, обработки и хранения личной информации несовершеннолетних.

Автор проекта — член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин — также указывает на то, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 лет при определенных условиях могут работать, в связи с чем также могут быть субъектами персональных данных. По предварительной оценке экспертов, число несовершеннолетних трудящихся в РФ может доходить до одного миллиона, отмечает депутат.

"Таким образом, целесообразно предоставить несовершеннолетним трудящимся право самостоятельно давать согласие на обработку их персональных данных работодателю, если такая обработка необходима в связи с осуществлением трудовой деятельности", — говорится в пояснительной записке к документу.

Так, в случае принятия законопроекта будет установлен полный запрет на обработку персональных данных несовершеннолетних субъектов без согласия их законных представителей за исключением обработки персональных данных в связи с трудовой деятельностью несовершеннолетних.