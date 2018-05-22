Общественники пожаловались, что министерства "не слышат их"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Поправки в законодательство, касающиеся самозанятых граждан, которые предлагает Минюст, однобокие, и если они будут реализованы, в эту категорию попадут и те, кто берет работу на дом, считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Ранее газета " Известия " сообщила, что самозанятых граждан обяжут делать отчисления в ПФР и ФОМС, это следует из плана работы правительства по легализации работающих на себя россиян, который сформировал Минюст. Также сообщается, что министерство подготовило законопроект, который определит критерии отнесения граждан к категории самозанятых.

"Мы эту тему развиваем и сейчас над ней работаем. Мы видим, как не совсем слышат нас соответствующие министерства. Если будут реализованы поправки, которые предлагает министерство юстиции, практически каждый сидящий здесь, в этом зале, кто берет работу вечером на дом, будет рассматриваться как самозанятый гражданин", — заявила Михеева на пленарном заседании ОП РФ во вторник.

По ее словам, общественникам пока не ясно, сколько в этом случае будет удержано в порядке налогообложения с таких граждан: 3%, 6% или 12%, и "нужно ли получать отдельный патент на такую деятельность".

"Вот эти вопросы, которые отрабатываются профильными министерствами, я прошу обратить на них внимание. Я прошу присоединиться комиссию по экономике и членов нашего социального блока с тем, чтобы мы такой однобокий взгляд на эту проблему не формировали", — добавила замсекретаря палаты.

Михеева также попросила членов ОП РФ подключиться к обсуждению ряда важных, по ее мнению, инициатив – законопроекта Минэкономразвития об "обеспечении защиты от взыскания" и об определении минимального размера доходов должников, а также ряд инициатив МВД и Минюста, касающихся лиц, освобожденных из мест лишения свободы.