Власти выделили 400 миллионов рублей жителям Алтая, пострадавшим от паводка

БАРНАУЛ, 22 мая — РИА Новости. Правительство РФ выделило 400 миллионов рублей для выплаты компенсации жителям Алтайского края, пострадавшим в результате паводка, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Средства будут направлены на осуществление выплат гражданам, пострадавшим в результате паводка в марте 2018 года. По 10 тысяч рублей будет выплачено гражданам в форме единовременной материальной помощи, по 50 тысяч рублей — в связи с частичной утратой ими имущества и по 100 тысяч рублей — в связи с полной утратой имущества", — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Александр Карлин направил обращение в правительство страны об оказании поддержки гражданам, пострадавшим в период паводка.

В этом году в Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тысяч жилых домов и 8 тысяч приусадебных участков. Паводок нанес ущерб имуществу более 21 тысячи жителей в 217 населенных пунктах. Ущерб, нанесенный дорожной инфраструктуре Алтайского края, оценивается на сумму 1,39 миллиарда рублей — власти края также рассчитывают в этом вопросе на поддержку федерального центра.

Режим ЧС в регионе в связи с паводком был введен 27 марта и снят 23 апреля. Вторую волну паводка прогнозируют в Алтайском крае на конец мая — начало июня.