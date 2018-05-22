Комарова: роль общественников в профилактике экстремизма — "стержневая"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая — РИА Новости. Роль общественных организаций в профилактике экстремизма "является стержневой", заявила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Он приняла участие в семинаре-совещании, посвященном реализации стратегии государственной национальной политики в регионах Уральского федерального округа "Мы создаем условия, чтобы власть и общественные организации были полноценными партнерами", — отметила Наталья Комарова, подчеркнув, что этот подход совпадает с направлением, заданным руководством государства.

В качестве примеров эффективного взаимодействия власти и общественников Комарова привела проекты, которые "устоялись и приносят результат".

В частности, примерно в 200 образовательных учреждениях региона созданы кибердружины, которые отслеживают в интернете объединения, пропагандирующие экстремизм, межнациональную, межконфессиональную рознь.

Кроме того, она добавила, что по инициативе сургутских общественников в крупнейшем городе Югры будет создан центр по социальной, экономической, культурной адаптации мигрантов.

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