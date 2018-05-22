Спасатели будут принимать звонки на четырех языках во время ЧМ-2018

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские спасатели смогут принимать звонки от иностранных граждан на английском, немецком, французском и испанском языках во время чемпионата мира по футболу, сообщает во вторник МЧС РФ.

"Во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 сотрудники МЧС России смогут принимать звонки от иностранных граждан на нескольких языках. Для этого в регионах, где пройдут матчи, специалисты оперативных дежурных смен активно изучают английский, немецкий, французский и испанский языки", — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах России.