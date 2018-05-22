МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премию имени Николая Островского для людей с ограниченными возможностями здоровья, добившихся успехов в сфере науки, творчества и спорта и в других областях, учредили в Москве, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
"Учредили премии имени Николая Островского. Они будут ежегодно присуждаться москвичам с инвалидностью, которые добились выдающихся успехов в науке, спорте, творчестве и других сферах. Размер премии составит 150 тысяч рублей", — написал мэр в своем официальном Twitter-аккаунте.
Учредили премии имени Николая Островского. Они будут ежегодно присуждаться москвичам с инвалидностью, которые добились выдающихся успехов в науке, спорте, творчестве и других сферах. Размер премии составит 150 тысяч рублей.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 мая 2018 г.
Кроме того, премию будут присуждать за популяризацию жизненного подвига и творчества писателя Николая Островского.
В трех номинациях, связанных с поддержкой людей с инвалидностью, премию могут получить люди без ограничений по здоровью.
"Цель учреждения премий – привлечение внимания к достижениям лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые сумели преодолеть все трудности, живут полной жизнью и стали успешными в разных сферах деятельности", — уточняется в материалах.
Кроме того, учреждение премий позволит дополнительно привлечь внимание деятелей культуры и искусства, педагогов к оказанию помощи инвалидам, включая их интеграцию в общество, добавили в пресс-службе.
Николай Островский — советский писатель, автор романа "Как закалялась сталь". Он был ранен во время Гражданской войны, позднее у него началась тяжелая болезнь суставов (анкилозирующий полиартрит). Врачебная комиссия признала его в 18 лет инвалидом I группы, но Островский отказался от пенсии и скрывал от родственников решение комиссии. С 1927 года Островский был прикован к постели неизлечимой болезнью — врачи того времени посчитали, что причиной его недуга были ранения и тяжелые условия работы. Современные медики на основании сохранившихся данных установили, что Островский скончался от рассеянного склероза. До самом смерти писатель работал и сохранял ясность ума.