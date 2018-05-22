В Москве учредили премии для инвалидов за достижения в науке и искусстве

Всероссийский Душевный Bazar на В Москве учредили премии для людей с инвалидностью за достижения в науке и искусствеMail.Ru собрал более 500 тыс. рублей

Всероссийский Душевный Bazar на В Москве учредили премии для людей с инвалидностью за достижения в науке и искусствеMail.Ru собрал более 500 тыс. рублей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премию имени Николая Островского для людей с ограниченными возможностями здоровья, добившихся успехов в сфере науки, творчества и спорта и в других областях, учредили в Москве, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Учредили премии имени Николая Островского. Они будут ежегодно присуждаться москвичам с инвалидностью, которые добились выдающихся успехов в науке, спорте, творчестве и других сферах. Размер премии составит 150 тысяч рублей", — написал мэр в своем официальном Twitter-аккаунте.

Учредили премии имени Николая Островского. Они будут ежегодно присуждаться москвичам с инвалидностью, которые добились выдающихся успехов в науке, спорте, творчестве и других сферах. Размер премии составит 150 тысяч рублей. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 мая 2018 г.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэрии, премии будут ежегодно присуждаться инвалидам или их коллективам в десяти номинациях: за выдающиеся достижения в изобразительном искусстве, в исполнительском искусстве, в литературе и публицистике, в области дизайна и моды, за стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности. А также за популяризацию здорового образа жизни, за активную деятельность в области организации совместного отдыха детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в среде сверстников, за вклад в создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью в сфере культуры и искусства и за активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений.

Кроме того, премию будут присуждать за популяризацию жизненного подвига и творчества писателя Николая Островского.

В трех номинациях, связанных с поддержкой людей с инвалидностью, премию могут получить люди без ограничений по здоровью.

"Цель учреждения премий – привлечение внимания к достижениям лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые сумели преодолеть все трудности, живут полной жизнью и стали успешными в разных сферах деятельности", — уточняется в материалах.

Кроме того, учреждение премий позволит дополнительно привлечь внимание деятелей культуры и искусства, педагогов к оказанию помощи инвалидам, включая их интеграцию в общество, добавили в пресс-службе.

Николай Островский — советский писатель, автор романа "Как закалялась сталь". Он был ранен во время Гражданской войны, позднее у него началась тяжелая болезнь суставов (анкилозирующий полиартрит). Врачебная комиссия признала его в 18 лет инвалидом I группы, но Островский отказался от пенсии и скрывал от родственников решение комиссии. С 1927 года Островский был прикован к постели неизлечимой болезнью — врачи того времени посчитали, что причиной его недуга были ранения и тяжелые условия работы. Современные медики на основании сохранившихся данных установили, что Островский скончался от рассеянного склероза. До самом смерти писатель работал и сохранял ясность ума.