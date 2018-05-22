Никитин дал старт запуску газа в удаленном селе в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Газификация домов жителей села Монаково городского округа Навашинский состоялась в Нижегородской области, в мероприятии принял участие врио главы региона Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В пресс-службе уточнили, что местные жители добивались газификации села 10 лет.

"Жители по-настоящему этого ждали. Газификация, действительно, та тема, которая людей волнует, поэтому мы должны поставить ее в приоритет, разделить на те проекты, которые можно реализовать с внебюджетным финансированием, за счет частной инициативы, и те проекты, где нужно в обязательном порядке обеспечить прямое бюджетное финансирование. Считаю, что такие малые населенные пункты, как село Монаково, скорее относятся ко второй категории, мы все сделали правильно", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Для пуска газа в селе Монаково было построено 11,2 км межпоселкового газопровода и 7,8 км внутрипоселкового газопровода низкого давления. Из областного бюджета на эти цели выделено 46,4 миллиона рублей, из районного – 8,2 миллиона рублей.

Никитин также сказал, что считает уровень газификации в регионе "достаточно неплохим", но жители еще десятков населенных пунктов ждут решения этой проблемы.

"Те средства, которые выделялись раньше на процессы газификации из областного бюджета, безусловно, будут увеличены — такое решение я уже принял", — сказал глава региона.

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