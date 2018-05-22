Слуцкая рассказала о стратегии по увеличению времени посещения врача

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая сообщила, что разработана стратегия по увеличению времени приема пациентов у врача.

"Минздравом РФ разработана стратегия по увеличению времени посещения врача", — сказала Слуцкая во вторник в ходе пресс-конференции на тему "Повышение мотивации населения к здоровому образу жизни".

"Все мы понимаем, что это даёт возможность врачу больше времени уделить именно профилактике различных заболеваний и рассказать, как нужно и что нужно делать", — добавила депутат.

Нормы времени приема пациентов были утверждены приказом Минздрава РФ в 2015 году на основании фотохронометражных исследований в 17 регионах, которые по инициативе ведомства провел НИИ организации и информатизации здравоохранения. При этом по итогам проделанной работы нормы времени были увеличены в сравнении с ранее действовавшими. Если ранее норма времени на первичный прием врача-терапевта составляла 12 минут, то в действующем приказе она была увеличена до 15 минут. При этом время, затрачиваемое на повторный прием пациента, составляет 70-80% от времени первичного приема.

Приказ также ввел целый ряд поправочных коэффициентов, предусматривающих увеличение времени приема при повышении уровня заболеваемости или наличия на участке большого числа лиц старше трудоспособного возраста.

При этом в Минздраве отмечали, что указанные нормы времени адресованы не практикующим врачам, а организаторам здравоохранения. Практикующий врач должен принимать пациента ровно столько, сколько необходимо с учетом состояния его здоровья.