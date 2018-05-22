МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Учителя и первокурсники записали видеообращения к участникам ЕГЭ-2018, ролики выложены во вторник на официальном канале Рособрнадзора на Youtube.

"Первокурсники — выпускники 2017 года — и школьные учителя пожелали успехов участникам единого государственного экзамена 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что школьные учителя дали ценные наставления, которые помогут выпускникам успешно пройти процедуру государственной аттестации, а первокурсники рассказали о своем отношении к ЕГЭ, о том, как экзамен помог им в жизни.

В пресс-релизе добавили, что свои советы, пожелания и слова поддержки участникам ЕГЭ в 2018 году ранее адресовали их ровесники, родители, а также чемпионы Олимпийских игр-2018, игроки сборной России по хоккею.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по второе июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек.