В Алуште пройдет пятый юбилейный Крымский транспортный форум

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Пятый юбилейный Крымский транспортный форум пройдет в конце июня в Алуште, основной темой станет развитие транспортно-логистического комплекса полуострова после открытия Крымского моста, сообщили организаторы мероприятия.
Открытие автомобильной части Крымского моста, строительство федеральной трассы "Таврида", инфраструктура яхтенного туризма, концепция развития "Крымских морских портов", расширение сети железных дорог, модернизация автомобильных дорог полуострова, строительство гражданского терминала аэропорта "Бельбек" станут темами дискуссий на форуме в Крыму.
Делегаты поделятся видением имеющихся проблем, смогут решить вопросы бизнеса, обсудить продуктивную работу всего транспортно-логистического комплекса полуострова. Среди участников форума — бизнесмены, эксперты, представители государственных структур, профессионалы транспортной отрасли.
Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе "Регистрация" на сайте мероприятия.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.
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