Спасатели проведут в Москве мастер-классы для вожатых детских лагерей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Московские спасатели и сотрудники "Россоюзспаса" проведут в среду показательные мастер-классы по безопасности для вожатых летних детских лагерей в рамках профилактической операции "Отдых", сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

"Участники мероприятия получат новые знания по правилам пожарной безопасности, поведения на воде, а также навыкам спасения на воде", — сказал собеседник агентства.

Сотрудники МЧС также обучат вожатых правилам пользования огнетушителями и индивидуальными средствами защиты.

"С показательными мастер-классами по оказанию первой помощи выступят сотрудники московского отделения "Россоюзспас", — отметил представитель ведомства.

В рамках операции "Отдых" столичное управление МЧС с апреля 2018 года уже провело в детских лагерях более 400 профилактических мероприятий, в том числе около 250 инструктажей по пожарной безопасности и более 160 практических тренировок по эвакуации людей.