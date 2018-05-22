В Москве оборудовали около девяти тысяч парковочных мест для инвалидов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Около 9 тысяч парковочных мест для инвалидов на территории платных парковок уже оборудовано по всей Москве, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администратора московского парковочного пространства (АМПП).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о выделении для людей с инвалидностью не менее 10% мест на парковках у объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

"В столице на территории платных парковок с момента их ввода было организовано более 10% мест для инвалидов, как это и предусмотрено федеральным законодательством", — рассказали в АМПП.

Такие парковки расположены в наиболее удобных местах для въезда и выезда, а также близко ко входу, оборудованному для маломобильных граждан.

"Сейчас в Москве 8,6 тысячи мест, предназначенных для водителей. По законодательству пользоваться этими местами могут I, II группа и III группа в порядке, установленном правительством РФ, и лица их перевозящие", — заключили в пресс-службе.