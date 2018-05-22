Путин подписал указ о создании НКО "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации (НКО) "Россия — страна возможностей", текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан постановляю: считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей"", — говорится в тексте указа.

Также из документа следует, что учредителем НКО является Управление делами президента РФ, а имущество организации формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований.

Кроме того, Путин поручил учредителю организации утвердить состав НКО и обеспечить в месячный срок ее регистрацию.