ОП намерена ориентироваться в своей работе на новый майский указ Путина

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Общественная палата РФ в своей работе намерена ориентироваться на ключевые задачи, которые вошли в новый майский указ президента страны Владимира Путина, заявил секретарь палаты Валерий Фадеев.
Он также отметил, что многие проблемы, которые поднимала ранее Общественная палата, нашли отражение в указе президента.
Среди приоритетных рамочных направлений работы палаты Фадеев также назвал борьбу с социальной несправедливостью и неравенством, развитие общественного управления и общественной сферы, а также развитие регионов.
Фадеев добавил, что ежегодный доклад палаты о состоянии гражданского общества в этом году, как и в прошлом, будет посвящён "ключевым и самым острым проблемам жизни нашего общества" и вкладу ОП РФ в решение этих проблем.