ОП намерена ориентироваться в своей работе на новый майский указ Путина

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Общественная палата РФ в своей работе намерена ориентироваться на ключевые задачи, которые вошли в новый майский указ президента страны Владимира Путина, заявил секретарь палаты Валерий Фадеев.

"Что касается будущего: очевидно, что мы должны опираться в нашей работе на майский указ президента и на послание президента. Очевидно, что там поставлены стратегические задачи, масштабные задачи, решение которых серьёзно, заметно улучшит жизнь в стране. И мы должны… правильно взаимодействовать с властью в рамках президентского указа", — сказал Фадеев на пленарном заседании ОП РФ во вторник.

Он также отметил, что многие проблемы, которые поднимала ранее Общественная палата, нашли отражение в указе президента.

"Здесь грех жаловаться. Нас власть в этом отношении слышит", — добавил секретарь ОП РФ.

Среди приоритетных рамочных направлений работы палаты Фадеев также назвал борьбу с социальной несправедливостью и неравенством, развитие общественного управления и общественной сферы, а также развитие регионов.

Фадеев добавил, что ежегодный доклад палаты о состоянии гражданского общества в этом году, как и в прошлом, будет посвящён "ключевым и самым острым проблемам жизни нашего общества" и вкладу ОП РФ в решение этих проблем.