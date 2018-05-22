В Москве к ЧМ-2018 появится около 30 информационных табло около стадионов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Около 30 информационных табло для водителей и пассажиров городского транспорта появится около стадионов в Москве к чемпионату мира 2018 года, сообщили в "Центре организации дорожного движения" (ЦОДД) во вторник.

"В Москве разработали систему информирования пассажиров городского транспорта и автомобилистов на период проведения в столице чемпионата мира по футболу. В районе стадионов "Лужники" и "Спартак" появятся 29 информационных табло с данными о перекрытиях, ближайших остановках городского транспорта и станциях метро", — говорится в сообщении.

Так, в радиусе километра от стадионов будут установлены мобильные табло разных форматов и размеров, которые содержат данные о том, как быстрее пройти к стадиону, сколько времени займет путь до ближайших станций метро и какие ограничения ждут пассажиров транспорта.

"Они помогут болельщикам и иностранным гостям чемпионата ориентироваться в районе спортивных объектов, без труда найти дорогу до стадиона и покинуть его после матча", – отметил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

В ЦОДД отметили, что табло также будут содержать информацию для владельцев личного автотранспорта. В частности, там отобразятся актуальные данные о перекрытиях и ограничениях движения. Для таксомоторных перевозчиков и пассажиров появится табличка "Зона посадки в такси". Вся информация на табло будет продублирована на английском языке.