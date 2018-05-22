На ЕГЭ не будет проблем с дополнительными бланками, заявили в Рособрнадзоре

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что при проведении ЕГЭ в этом году школы не столкнутся с проблемой дополнительных бланков: их можно будет распечатать прямо в пункте сдачи экзамена.

"С учетом новой технологии у нас вообще уходит проблема дополнительных бланков. Возможность распечатать дополнительные бланки — она в пункте сдачи экзамена имеется. Не нужно заказывать дополнительные пакеты, везти из регионального центра обработки информации. Это все делается на месте", — рассказал Кравцов в ходе пресс-конференции.