Второго погибшего в Грозном полицейского похоронили на его родине

САРАТОВ, 22 мая – РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек во вторник в Перелюбском районе Саратовской области пришли проститься с Кайратом Рахметовым, одним из двух полицейских, погибших во время нападения боевиков на грозненский храм Архангела Михаила, сообщил РИА Новости глава района Геннадий Мотин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. СК сообщил, что в ходе нападения убиты двое полицейских из ГУМВД по Саратовской области, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, кроме того, был убит один из прихожан. МВД уточнило, что погибли находившиеся в командировке старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков. Горскова похоронили в понедельник с воинскими почестями на его малой родине в Красноармейском районе Саратовской области.

"Две с лишним тысячи человек пришли проститься с Кайратом Рахметовым, народу было очень много. Сначала панихида прошла в районном доме культуры в районном центре, и потом у него на родине весь поселок собрался… Достойно проводили в последний путь героя, который с воинскими почестями сегодня был похоронен у себя на родине в поселке Пригорки", — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что во время прощания с Рахметовым был выставлен почетный караул, на панихиде присутствовали большое число сотрудников полиции со всей области, начальник областного главка МВД Николай Трифонов, вице-губернатор области Игорь Пивоваров и главный федеральный инспектор по региону Марина Алешина.

Рахметов родился 14 февраля 1987 года в поселке Пригорки, с ноября 2009 года проходил службу в органах внутренних дел, в последнее время работал в должности полицейского поста внутренней охраны группы режима изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых отделения полиции №2 МО МВД "Пугачевский". У него остались жена и семилетняя дочь.