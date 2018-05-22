Россияне считают прокуратуру защитницей их прав и свобод, показал опрос

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Прокуратура лидирует в рейтинге доверия россиян к правоохранительным и судебным органам, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), изучившего отношение граждан и представителей бизнеса к данным структурам.
79.4%Армии
12.4%Духовенству
3.6%СМИ
1.8%Судебной системе
2.8%Правоохранительным органам
Вторым по степени доверия граждан ведомством стало МВД (21%), среди предпринимателей — суды (53%).
Наиболее известными руководителями правоохранительных органов и органов судебной власти, стали генеральный прокурор Юрий Чайка (его назвали 28% участников опроса и 55% предпринимателей) и глава МВД Владимир Колокольцев (28% и 53% соответственно).
Представители бизнеса сообщили социологам, что обратились бы в прокуратуру в случае незаконных действий государственных органов (59%) и при нарушениях со стороны следственных органов (67%).
Опрос проводился 5-6 мая 2018 года по телефону среди 2 тысяч человек. Погрешность не превышает 2,2%. Объем выборки среди предпринимателей — 500 человек.