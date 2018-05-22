Россияне считают прокуратуру защитницей их прав и свобод, показал опрос

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Прокуратура лидирует в рейтинге доверия россиян к правоохранительным и судебным органам, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), изучившего отношение граждан и представителей бизнеса к данным структурам.

Чуть меньше половины участников всероссийского телефонного опроса (48%) готовы обратиться в прокуратуру в случае нарушения их прав, две трети представителей бизнеса (67%) подали бы заявление туда же.

Вторым по степени доверия граждан ведомством стало МВД (21%), среди предпринимателей — суды (53%).

Наиболее известными руководителями правоохранительных органов и органов судебной власти, стали генеральный прокурор Юрий Чайка (его назвали 28% участников опроса и 55% предпринимателей) и глава МВД Владимир Колокольцев (28% и 53% соответственно).

Согласно опросу, граждане обращаются в прокуратуру при отказе в лечении и при неисполнении чиновниками своей работы (по 43%), а также при нарушениях трудовых прав и нарушениях в сфере ЖКХ (по 42%).

Представители бизнеса сообщили социологам, что обратились бы в прокуратуру в случае незаконных действий государственных органов (59%) и при нарушениях со стороны следственных органов (67%).

Опрос проводился 5-6 мая 2018 года по телефону среди 2 тысяч человек. Погрешность не превышает 2,2%. Объем выборки среди предпринимателей — 500 человек.