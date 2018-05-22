МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о лишении свободы до 6 лет за участие членов избиркомов в фальсификации выборов и референдумов в РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Настоящий законопроект направлен на усиление уголовной ответственности за участие членов избирательной комиссии в фальсификации итогов голосования при проведении выборов и референдумов в Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке проекта.

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Юрий Синельщиков, Владимир Кашин и Валентин Шурчанов. Коммунисты предлагают внести поправки в статью 142.2 Уголовного кодекса РФ.

Как следует из текста проекта, коммунисты предлагают ввести штраф в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 лет до 5 лет, исправительные работы на срок до 4 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет.

Соответствующее наказание предлагается применять по отношению к председателю, его заместителю или члену избирательной комиссии, которые в день голосования в целях обеспечения максимального количества бюллетеней, поданных за определенного кандидата, умышленно, лично, в нарушение установленного законодательством РФ порядка: выдали или получили более 10 бюллетеней для незаконного голосования; проставили в незаконно полученных бюллетенях отметку в пользу определенного кандидата; опустили (совершили вброс) в ящик для голосования либо в техническое средство для подсчета голосов более 10 бюллетеней, незаконно заполненных в пользу определенного кандидата.

Кроме того, коммунисты предлагают ввести наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до одного-двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, исправительными работами на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.

Соответствующее наказание, по инициативе авторов проекта, предусмотрено для председателя, его заместителя и члена (членов) избирательной комиссии, которые по предварительному сговору после закрытия помещения для голосования в связи с истечением времени, установленного законодательством РФ для голосования в день выбора, и до начала подсчета результатов голосования совершили ряд правонарушений. В частности, "опустили в ящик для голосования либо в техническое средство для подсчета голосов более 10 бюллетеней, незаконно заполненных соответствующими отметками в пользу определенного кандидата; допустили в своем присутствии незаконное опускание в ящик для голосования либо в техническое средство для подсчета голосов третьему липу (лицам) из числа лиц, имеющих право присутствовать при подсчете результатов голосования, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", более 10 бюллетеней, незаконно заполненных с соответствующими отметками в пользу определенного кандидата", следует из текста проекта.