Темой повышения пенсионного возраста займется несколько комиссий ОП

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Вопросами, связанными с возможным повышением пенсионного возраста в России, будут заниматься несколько профильных комиссий Общественной палаты (ОП) РФ, возможно, они будут объединены в один институт, заявил во вторник журналистам секретарь ОП Валерий Фадеев.

Ранее в ходе заседания Фадеев заявил, что, по его мнению, повышение пенсионного возраста в России неизбежно, однако необходимо учесть условия на рынке труда, предусмотреть организацию переобучения и обеспечение медицинской помощью этой категории граждан. Он также отметил, что палата намерена подготовить свою позицию по вопросу повышения пенсионного возраста.

"Вопросы, связанные с повышением пенсионного возраста, включают в себя несколько направлений работы: например, рынок труда, чтобы пожилых людей не дискриминировали, переобучение пожилых людей. Также есть вопросы, связанные с медициной и здравоохранением. Это сфера деятельности другой комиссии ОП", — сказал Фадеев журналистам на полях пленарного заседания палаты.

"Те комиссии, которые будут иметь отношение к этим задачам, они будут координировать свою работу. Возможно, мы объединим их в какой-то один институт. Я думаю, что в этом будет задействована практически половина Общественной палаты", — пояснил он.