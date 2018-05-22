На парковках у соцобъектов в Москве 10% мест выделили инвалидам

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о выделении для людей с инвалидностью не менее 10% мест на парковках у объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале мэра. Согласно закону, места будут выделены для транспорта инвалидов I, II групп, а также III группы. При этом на машине должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

"Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства", — следует из документа.