Председатель Совета судей призвал коллег осторожнее общаться в соцсетях

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Судьям при общении в соцсетях следует быть осторожнее, не умалять авторитета судебной власти и помнить о Кодексе профессиональной этики, заявил на заседании Совета судей РФ его председатель Виктор Момотов.

"Сегодня практически все наши граждане пользуются интернетом не только для получения информации, но и для общения друг с другом. Одним из значимых ресурсов для такого общения стали соцсети. И это ставит новые этические проблемы перед судьями", — отметил Момотов.

Он напомнил, что проявление активности в соцсетях для большинства граждан оставлено на их собственное усмотрение, но судьи наделены особым публично-правовым статусом и связаны рядом законодательных и этических ограничений, которые распространяются как на служебную, так и на неслужебную деятельность.

"Судья всегда должен помнить, что его участие в социальных сетях попадает под закон о Статусе судей и Кодекс судебной этики. Используя соцсети для размещения и комментирования материалов, общения и получения информации, судье следует избегать всего, что может умалить авторитет судебной власти и породить сомнения в ее беспристрастности и справедливости", — сказал председатель Совета судей.