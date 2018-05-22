В Тюменской области высадили около 265 тысяч саженцев сосны

ТЮМЕНЬ, 22 мая — РИА Новости. Порядка 265 тысяч саженцев сосны высадили в Тюменской области участники акции "Всероссийский день посадки леса", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В этом году в акции приняли участие свыше четырех тысяч жителей области. Мероприятие, посвященное восстановлению леса, прошло на территории 22 лесничеств области. В посадке лесникам помогали студенты, участники школьных лесничеств, органы исполнительной власти, волонтеры", — сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора, в Тюменской области мероприятия по высаживанию саженцев берут начало с 2008 года.

"Ежегодная посадка леса — событие, объединяющее большое число жителей единой благородной целью. Хочется поблагодарить каждого, кто отложил свои личные дела и решил посвятить выходной день общему делу. Это наша дань природе, активными потребителями которой мы являемся", — цитирует заместителя губернатора области Вадима Шумкова пресс-служба регионального правительства.

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