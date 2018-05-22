ВС работает над декриминализацией ряда составов преступлений бизнесменов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Верховный суд РФ работает над декриминализацией некоторых составов преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, заявил во вторник глава ВС Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.
По его словам, судьи работают над законопроектом совместно с рабочей группой, сформированной администрацией президента.
"Работа идет активно, но подробно говорить о тех предложениях, которые сейчас рассматриваются, еще рано", — отметил глава ВС.
Он пообещал отчитаться об итогах работы осенью.