ВС работает над декриминализацией ряда составов преступлений бизнесменов

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Верховный суд РФ работает над декриминализацией некоторых составов преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, заявил во вторник глава ВС Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.

"В настоящее время ВС РФ работает над проектом декриминализации отдельных составов преступлений, относящихся к сфере предпринимательской деятельности", — сказал Лебедев.

По его словам, судьи работают над законопроектом совместно с рабочей группой, сформированной администрацией президента.

"Работа идет активно, но подробно говорить о тех предложениях, которые сейчас рассматриваются, еще рано", — отметил глава ВС.

Он пообещал отчитаться об итогах работы осенью.