Почти две трети россиян не одобряют проведение ЕГЭ, показал опрос

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Почти две трети россиян не одобряют проведение в школах единого государственного экзамена (ЕГЭ), позитивную оценку дают только 22% респондентов, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Большинство наших соотечественников — 64% имеют негативное отношение к ЕГЭ. Так они ответили на вопрос — "Вы лично одобряете или не одобряете, что в школах сдают единый государственный экзамен?" Позитивную оценку экзамену дают 22%, еще 14% не смогли ответить.

При этом больше половины — 58% — отметили, что за последние 3–5 лет их отношение к ЕГЭ не изменилось, 27% сказали, что оно ухудшилось, 4% — изменилось к лучшему, еще 12% не ответили.

Опрос "ФОМнибус" проводился 12–13 мая в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысяч респондентов.