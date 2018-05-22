Москалькова рассказала о росте числа обращений в аппарат омбудсмена

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Количество обращений, поступающих в аппарат российского омбудсмена, за время существования этого института увеличилось в десять раз, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

"За время существования института количество обращений увеличилось в десять раз", — сказала Москалькова.

Она отметила, что за это время был также сформирован высококвалифицированный аппарат при уполномоченном, однако по закону он не может проводить проверки и посещать людей в закрытых учреждениях даже по поручению и доверенности омбудсмена. Это, по словам Москальковой, снижает эффективность института в целом.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.