Глава СК Бастрыкин заработал более 16,5 миллиона рублей в 2017 году

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в прошлом году заработал более 16,5 миллиона рублей, в эту сумму входит перерасчет за 2014-2016 годы в размере около 5,45 миллиона, следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства.

Годом ранее его доход составил более 7,95 миллиона рублей.

Согласно документу, в пользовании Бастрыкина находятся квартира площадью 224,4 квадратных метра и две дачи площадью 294,3 и 138,5 квадратных метра. Доход супруги Бастрыкина в 2017 году составил 4,64 миллиона рублей.

Как следует из декларации, руководитель Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов в 2017 году заработал 20,85 миллиона рублей. В собственности Дрыманова — легковой автомобиль Mercedes-Benz ML 350, снегоболотоход Can-Am Outlander Мах-ХТ 6, снегоход Commander 600 Е-Тec. Кроме того, в его пользовании находятся дом площадью 226,4 квадратных метра, квартира площадью 220,8 квадратных метра и земельный участок площадью 4000 квадратных метра.